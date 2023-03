Život hviezdy a prvej dámy by vydal na film. A Dagmar Havlová by v ňom aj v sedemdesiatke mohla hrať hlavnú rolu!

Dáša, ako ju národ familiárne volá, stále totiž vyzerá veľmi mladistvo, takže až na detstvo by sa mohla stvárniť vo všetkých svojich životných etapách. A veru, bolo by čo hrať.

Miláčik z porcelánu

Pred kamerou sa veselá Brnianka po prvý raz objavila v roku 1974 a okamžite zaujala. Komédia Juraja Herza Holky z porcelánu bola veľký hit, na ktorý nadviazal Holkou na zabití, kde už Dagmar Veškrnová nebola len jednou z partičky skladníčok, ale hlavnou hviezdou detektívky. Režisér využil jej prirodzenú dievčenskú krásu, nesporný komediálny talent a strhujúci temperament. Zároveň ju však na roky zaradil do škatuľky bláznivých trdiel, ktoré neskôr herečka sekala pred kamerou ako Baťa cvičky. Pre národ sa stala pojašenou Dášou, mladším vydaním Janžurky či Bohdalky. Rovnako ako ony však mala aj ďalší rozmer, ktorý ukazovala hlavne v divadle. Ten, že nie je len komička, ale aj dramatická diva. Vrcholný výkon divadelnej kariéry podala v dráme Gazdiná roba Divadla na Vinohradoch, ktorým si Česká televízia cez víkend pripomenula aj jej jubileum.

Vyhovujúca

Dáša sa v Československu stala miláčikom národa a išla z roly do roly. Kariéru jej neponičilo ani to, že z jej objaviteľa Herza sa stala persona non grata a režim jeho filmy zakazoval. Ona sa s ním nezviezla ku dnu. Vraj jej trochu pomohlo, že ju ako herečku nemali radi len papaláši, ale aj ich manželky. Nevideli v nej konkurenciu a erotický symbol, ktorý sa v socialistickej kultúre nenosil, ale dievčinu z ľudu, ktorá odvedie pozornosť od problémov. Nebola vyslovene prorežimistická umelkyňa ako napríklad Jiřina Švorcová, no nepatrila ani do kŕdľa umelcov, ktorí sa odvážili kritizovať zriadenie. O to väčší bol šok, že ulovila srdce ikony disentu Václava Havla.

Strasti lásky

Treba povedať, že keď to prasklo, národ nebol na jej strane. Ľudia totiž milovali jeho prvú ženu. To, že mali veľmi liberálny vzťah s množstvom bokoviek, sa na verejnosť vyplavilo až časom, takže mnohí Dášu odsúdili ako rozvracačku manželstva. Nesympatie vzrástli, keď Olga Havlová ochorela na rakovinu a veľmi krátko po jej smrti sa český prezident znovu oženil. Nikto neveril, že mu to nakázala manželka na smrteľnej posteli, lebo vedela, že uznávaný politik je v bežnom živote nepoužiteľný. Komička, ktorú ľudia dovtedy milovali, sa zrazu stretla s vlnou nenávisti. Sama ju však priživila niekoľkými nešťastnými krokmi. Napríklad keď sa Havel po jej príchode na Hrad vzdal svojho milovaného fúzača, lebo mladomanželka do rodiny priniesla vlastných boxerov a psy sa neznášali. Navyše sa vzdala kariéry a namiesto toho sa hrala na prvú dámu á la Jacqueline Kennedyová. Mnohí sa z nej smiali, keď videli, ako sa berie vážne.

Návrat sympatií

Kladné body získala, keď Havel na začiatku manželstva vážne ochorel. Vtedy sa prejavila ako levica, ktorá ubránila mužov život aj pred samotnou smrťou. Podarilo sa jej ho vyrvať hrobárovi z lopaty a prežili spolu pekný život. Zrejme nebol celkom bez mráčikov, ako sa herečka snaží predstierať zo všetkých síl. Spisovateľka Irena Obermannová napísala knihu o tom, ako prezident v jej náručí hľadal útechu, a to, že sa ku koncu života platonicky zamiloval do Evy Holubovej, vo svojom životopise prezradila rodinná priateľka Vlasta Chramostová. Navyše, posledné Havlovo želanie bolo, aby ho pochovali vedľa Olgy, čo pre jeho súčasnú ženu nebolo jednoduché.

Vdove sa však napokon zase podarilo získať sympatie národa. Iste aj preto, že sa vrátila k tomu, čo jej ide najlepšie, k herectvu. Majú ju radi aj kolegovia. Navyše, pokračuje v charitatívnej práci, ktorú započala ako prvá dáma. Takže kruh sa uzavrel a v sedemdesiatke je opäť tou obľúbenou kamarátskou Dášou, ktorou bola, keď začínala svoju kariéru. A to nie je málo.