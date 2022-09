Do tretice všetko najlepšie? Česká rebelujúca hviezda Agáta Hanychová (37) čaká s podnikateľom Jaromírom Soukupom (53) dieťa. Čo na to jej slávna mama?

Zdá sa, že láska medzi Agátou Hanychovou a Jaromírom Soukupom, ktorý je od nej o 16 rokov starší, je veľmi intenzívna od úplného začiatku. Hoci sa na ich vzťah mnohí spočiatku pozerali cez prsty, po niekoľkých mesiacoch ju dvojica povýšila na vyšší level!

Najskôr sa o tom šepkalo, potom sa o tom hovorilo nahlas a teraz je to už aj potvrdené. A podľa všetkého sa to verejnosť dozvedela skôr ako slávna mama 37-ročnej Agáty, ktorá má už dve deti z predošlých vzťahov. Keď totiž Veroniku Žilkovú prvýkrát konfrontovali české médiá s novinkou jej dcéry, nevedela, o čom hovoria. Teraz už ale má všetky informácie a na ďalšie vnúča sa teší.

Na terase Soukupovho bytu v New Yorku. Zdroj: IG/Agáta Hanychová

Zároveň ale verí, že do tretice bude všetko najlepšie aj čo sa týka Hanychovej v úlohe matky. Pre český web zivotvcesku.cz Žilková prezradila: „Dúfam, že ako každú matku tretie dieťa upokojí, tak že upokojí Agátu a bude už pokojná matka, ktorá si užíva bábätká a rodičovstvo. Dve predtým mala priskoro, teraz je to ideálny vek. Keď sa jej narodí, to už bude mať 38 rokov a to je, myslím si, pravá chvíľa na tretie dieťa,“ zhodnotila známa herečka.

V rozhovore tiež potvrdila, že známy podnikateľ si veľmi želal bábätko, no o tom, či bude aj svadba sa vyjadrovať nechcela. „Nebudem za nich odpovedať. Radosť mám z toho, že dieťa pribudne do rodiny, ale vzťah je ich vec a do toho nebudem hovoriť,“ dodala Žilková, ktorá si sama prechádza tretím rozvodom.