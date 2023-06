Z Agáty Hanychovej je už vyše dvoch mesiacov trojnásobná mamina. Hoci Agáta je povestná svojou takmer nevyčerpateľnou energiou, starostlivosť o tri deti, navyše aj menej spánku kvôli bábätku jej dáva zabrať, čo sa zákonite prejavilo aj na jej vzhľade. Agáta zverejnila na sociálnej sieti svoju fotku bez retuše a filtrov, ku ktorej napísala len stručné: "Vrásky z lásky."



Áno, Agáta konečne ukázala svoju pravú tvár, bez príkras, takú, aká je v skutočnosti, no takú reakciu fanúšičiek asi nečakala. Agátine vrásky sú totiž to posledné, čo by jej sledovateľkám na nej prekážalo. Naopak, zodli sa, že materstvo jej nesmierne prospieva. „Tá spokojnosť , čo z vás ide. A ten pokoj a pohoda vás rozžiarili. Už žiadny filter, ste nádherná,“ napísala jedna zo sledujúcich. „Agáta, vy ste po tom bábätku skrásneli, a hlavne ste zabudli ‚kačera'. A takto vám to pristane viac. Už sa k nemu nevracajte,“ podotkla ďalšia fanúšička.



"Sluší ti to Aguš. Botox po skončení dojčenia si nedávaj, si mega krásna," vystrúhala poklonu Agáte ďalšia zo jej fanúšičiek. Faktom je, že Agáta za posledný rok prešla výraznou premenou, a to najmä vďaka vzťahu s jej súčasným partnerom Jaromírom Soukupom, s ktorým oslávila presne prvé výročie. A že toho spolu za ten rok stihli... Agáta sa so svojimi fanúšičkami podelila o intímne momenty zo súkromia počas tohto roka, čítajte v pokračovaní článku na nasledujúcej strane.