Je známe, že Hana Zagorová (75) už dávno trpela vážnym ochorením krvi, kvôli ktorému musela podstupovať transfúzie. Stav sa jej potom našťastie zlepšil. S príchodom kovidu sa ale opäť problémy vrátili. Aj ten našťastie však zvládla. Keď tretieho marca tohto roka vydal jej tím tlačovú správu, že ruší koncerty, fanúšikovia sa vyľakali. Pre TV Blesk vysvetlila, ako to s ňou celé je.

Priznala, že má zlomené až štyri stavce na chrbtici a ešte stále sa necíti na to, aby podala spevácky výkon, na aký sú u nej ľudia zvyknutí. Aj preto nevystupuje. Musí nosiť špeciálny korzetový pás, ktorý jej drží chrbticu pokope a odľahčí stavcom a cíti sa ešte unavená.

Na prosbu redaktorky, aby poradila ľuďom ako zvládnuť ťažké obdobia a ako si udržať zdravú psychiku, zareagovala: "Na to nie je rada. Každý si musí nájsť svoj systém, vyrovnať sa s tým sám. Ja si pospevujem, aby som sa dostala do kondície v tomto smere. Je to fajn, že keď si pospevuješ, zistíš, že je to tam, naskakujú texty a to ma vždy veľmi osvieži." Hana Zagorová na hudbu nerezignovala, chystá nový album, je na ňom už 7 pesničiek a teší sa aj na to, že z jej piesní bude muzikál. Pripravuje ho divadlo Kalich, ale zaprízvukovala, že sa do toho umelcom miešať nemieni.