Líder kapely Team je ukážkovým partnerom a otcom. Šťastie našiel po boku Daniely Peštovej pred 22 rokmi, s ktorou má dnes dve spoločné deti Ellu a Paula Henryho. Tomu všetkému však predchádzal rozvod s jeho prvou manželkou.

Spevákovým prvým dieťaťom je dcéra Zuzana, ktorá pochádza z manželstva s Nadeždou. Tá je dnes už vydatá v Amerike... Dvojica sa rozviedla v roku 2000, keď mali za sebou pätnásť rokov spoločného života! „Mňa tak hneď niečo na kolená nedostane. Som fakt Baran, a keď ma niekto chce dostať na dno, o to viac tlačím na pílu, aby sa mu to nepodarilo,“ tvrdil kedysi v českom týždenníku Instinkt.

Nakoniec však priznal, že nie vždy je taký „tvrďák“. „Ak so mnou niečo skutočne zamávalo, tak ten rozvod. Toľko rokov spolu, bola tam dcéra – to nebolo jednoduché. Vtedy som na tom bol veľmi zle, to áno,“ prezradil dávnejšie. K dôvodom rozvodu sa však ani jedna strana nikdy nevyjadrila. Dnes si žijú každý svoj život s novými, dlhoročnými partnermi.

Haberova dcéra Zuzana so svojou krásnou rodinkou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CX7mK0AL5eO/

Modelka osudovou láskou

Doslova šok v šoubiznise prišiel, keď 28. mája 2000 zbalil rozvedený spevák celosvetovo uznávanú českú topmodelku Danielu Peštovú. Mnohým táto kombinácia prišla ako žart a spočiatku im nikto nepredvídal dlhú budúcnosť. No prekvapili - dnes tvoria jeden z najstabilnejších párov česko-slovenského šoubiznisu.

Bola to vraj láska na prvý pohľad. Úspešná česká modelka a popredný hudobník si padli do oka počas spoločného moderovania známej modelingovej súťaže v Prahe. Aj Daniela už bola vydatá - za Taliana Tommasa Butiho, ktorý ju údajne podvádzal. Rovnako ako Habera, Daniela má tiež so svojím exmanželom dieťa, syna Yannicka.