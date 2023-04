Osacrovej herečke v poslednom čase pribudli na čele vrásky, no nie preto, že sa už tiež zaradila medzi päťdesiatničky. Na krku mala nepríjemnú súdnu ťahanicu.

Ušla z miesta činu

V roku 2016 hviezda na lyžovačke na svahu zrazila lyžiara a zranila ho. Samozrejme, bolo to nechtiac, no je tu iný problém. Namiesto toho, aby mu poskytla prvú pomoc a zisťovala, ako na tom je, rýchle zmizla. Nebolo to veľmi statočné a zranený Terry Sanderson to využil.

Súdna dohra

Keď zistil, kto to do neho v lyžiarskom stredisku Deer Valley neďaleko Salt Lake City v Utahu napálil, a neposkytol mu ani autogram, začal špekulovať. Rozhodol sa zo situácie vyťažiť maximum a herečku udal. Najal si právnika a dal kauzu k súdu. Tvrdil, že v dôsledku kolízie spadol a spôsobil si trvalé zdravotné poškodenie. Má vraj psychické následky a po herečke žiada ako odškodnenie 300-tisíc dolárov!

Vyhrala

Paltrow však ukázala pazúry. Odkázala, že platiť nebude a podala protižalobu. Muža obvinila, že sa snaží zneužiť jej status celebrity a bohatstvo. Je však veľkorysá, preto po ňom nebude požadovať mastnú sumu za urážku na cti a poničené dobré meno. Postačí jej symbolický jeden dolár a keď zaplatí súdne trovy.

A súd jej dal za pravdu. Porota zistila, že zrážku zavinil sám Sanderson. Zrazený chudák má teda dnes nielen psychické, ale aj finančné problémy a namiesto toho, aby si vďaka úrazu prilepšil, sám musí cálovať.