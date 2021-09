Slovenský spevák žijúci v Prahe, Miroslav Žbirka, pokrstil v bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei THE BEST OF MIRO ŽBIRKA 3CD a MIRO ŽBIRKA SONGBOOK. Krstným otcom bol legendárny textár Kamil Peteraj. Krst a následná autogramiáda sa odohrali vo vonkajších priestoroch za dodržania prísnych hygienických opatrení proti šíreniu nákazy SARS-CoV-2, ako napríklad meranie teploty či povinného prekrytia vrchných dýchacích ciest. Na snímke Miroslav Žbirka a Kamil Peteraj.

Zdroj: MICHAL SMRČOK