Hana Gregorová manželkami svojho syna Ondřeja Brzobohatého príliš nadšená nebola. Po prvej synovej svadbe povedala Hana onú pamätnú vetu: „Mysleli sme s Radkom, že má Ondra na viac. Snáď ale pôjdeme na jeho ďalšiu svadbu...“ A tak aj bolo, Ondřej sa s Johanou Indrákovou rozviedol a oženil sa s Miss World Taťánou Kuchařovou. Radek Brzobohatý sa tejto svadby už nedožil, no Hana ani z tejto nevesty nebola nadšená, podľa nej titul Miss Wordl nie je zárukou kvality...



Ako sa skončilo manželstvo Kuchařová - Brzobohatý, všetci vieme. teda skončilo... Výstižnejšie by bolo povedať, že neberie konca. Taťána chce veci dotiahnuť do konca, a tak podala žiadosť o anulovanie cirkevného sobáša. Text cirkevnej žaloby, v ktorej sú informácie intímneho charakteru, však poskytla českému Blesku. Podľa Ondřeja Brzobohatého je plný lží, preto v obsiahlom rozhovore na to musel zareagovať. Na sociálnej sieti Ondřej už vopred upozornil svojich priateľov a fanúšikov, k čomu sa znížila jeho bývalá manželka.



Je jedno, či je Ondřej Brzobohatý niekomu sympatický alebo nie, faktom je, že sa po prečítaní rozhovoru s ním v uvedenom denníku dočkal takej masívnej podpory priateľov a fanúšikov, o akej sa mu možno ani nesnívalo. Tú mu vyjadrili mnohé známe osobnosti, ako napríklad Dara Rolins, Rola Brzobohatá, Libor Bouček, Václav Noid Bárta, Andrea Pomeje, Eva Decastelo, Barbora Mottlová, Sandra Nováková, Dan Krejčík, Matěj Ruppert či Eva Burešová.