Vzduchom letí nôž a zabodne sa do stehna Gregora Hološku. Na rifliach sa mu okamžite začína rozpíjať krv, no on nahodí úsmev a hlesne tvrdo po záhorácky: „Nebolí!“ Táto scénka sa objavuje v čiernej komédii Invalid, v ktorej herec exceluje ako nervák Laco. Nôž v nohe ho nebolí, lebo si ju necíti. Je totiž na vozíku. Tak ako do každého projektu, aj do tohto dvadsaťdvadňového nakrúcania, keď sa točilo aj osemnásť hodín v kuse, dal celú svoju energiu. Inak to ani nevie.

Dvaja pracanti

O Gregorovi Hološkovi je známe, že už s prvým nádychom nasal z maminej aj otcovej strany umelecké prostredie natoľko, že by bolo zvláštne, keby išiel študovať jadrovú fyziku. Na VŠMU sa síce nedostal na prvý raz, ale nevzdal to. Po roku štúdia francúzštiny a výtvarnej výchovy na pedagogickej fakulte to skúsil opäť a uspel. Svoju prácu miluje.

Jeho otec, uznávaný výtvarník a pedagóg Ľudovít Hološka o sebe raz povedal, že je pracant, navyše vie oceniť aj zmysel pre humor. A tak zjavne vychoval aj svoje deti. Vďaka tomu je Gregor stále v kurze. Ešte aj do takej vážnej témy, akú spracovával film Amnestie, v ktorom hral nájomného vraha, dokázal vniesť čriepky humoru, hoci cez slzy.

Zmysel pre absurdno

Herec sa hrdo hlási k Jablonici, kde vyrastal, a k záhoráčtine, ktorú využil aj v Invalidovi. Jeho otec sa vo svojom portréte na TA3 pred časom vyjadril, že Záhoráci majú veľký zmysel pre absurdno a pre humor, a ak človek chce do procesu tvorby pretaviť zmysel pre iróniu, musí aj seba vnímať „trošku nadľahčene“. Zároveň vnímať aj bolesť. Citoval pritom maliara a svojho učiteľa Jána Mudrocha, ktorý vraj oplýval vtipom, a tak svojim študentom povedal: „Básnik je človek, ktorého ustavične čosi trápi, a keď vás nič netrápi, tak si aspoň kúpte malé boty, aby vás tlačili.“ Malé topánky si rodina Hološkovcov nemusela obúvať... Tráum prežila dosť.

Ľudovít Hološka, otec Gregora Hološku vo svojom ateliéri. Zdroj: TA3

Otec Gregora Hološku pochádza zo štyroch súrodencov – jeho o päť rokov staršieho brata zabila v roku 1952 mína a o šestnásť rokov neskôr zrazil autobus jeho mladšiu sestru, keď išla na zápis do tretieho ročníka na filozofickú fakultu v Bratislave, kde študovala dejiny umenia. „A aby toho nebolo málo, tak nám zahynul dospelý 29-ročný syn, ktorý bol sochár,“ povedal Ľudovít Hološka. Nešťastie sa stalo v roku 2017. Gregor Hološka tak má už iba jednu sestru, Ľudmilu Pilnú Hološkovú, ktorá je výtvarníčkou.

„To sú také momenty, keď sa človek drží práce ako kŕč, aby s istým vyrovnaním všetko vydržal. Vymaľovať sa z tých smútkov alebo rán je veľmi ťažké...“ uzavrel boľavú tému hercov otec.

Z čoho je herec smutný? Čítajte na nasledujúcej strane.