Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, Jana Slačková sa na konci júla vybrala na dovolenku na Korfu. Do svojej vysnívanej destinácie však pricestovala práve v čase, keď tam vypukli veľké požiare. Na rozdiel od Rodosu tu nie je situácia natoľko vážna, ale aj napriek tomu je to v niektorých momentom podľa jej slov desivé.

Hlavné ohnisko požiaru sa na tomto ostrove našťastie nachádza mimo osídlených častí. Jana Slačková pre TV Markíza vysvetlila, že plamene pohltili zalesnenú časť v horách a keďže tam nie je silný vietor, tak sa nedokázali tak rýchlo presúvať ďalej. Napriek tomu je však podľa nej pohľad na horiacu oblasť veľmi nepríjemný.

