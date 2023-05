Televízna dramaturgička, producentka a riaditeľka módnej televízie 20. apríla 2022 povedala konečne áno svojmu dlhoročnému partnerovi Karolovi Rumanovi. Konečne píšeme najmä preto, že pre rozličné okolnosti súvisiace so zdravotným stavom jej otca a neskôr koronu samotného nastávajúceho svoj veľký deň dvakrát odkladali.

Je známe, že váš svadobný dátum 20. apríl nebol vašou prvou voľbou. Ako ste aj s odstupom času spokojná s týmto dátumom?

Aktuálne som veľmi spokojná. Nakoniec to vyšlo aj celkom vtipne, pretože náš svadobný deň „leží“ presne medzi našimi narodeninami. Ja som totiž narodená 13. apríla, 20. apríla sme mali svadbu a 28. apríla sú zas Karolove narodeniny. Takže apríl bude pre nás každoročne oslavným mesiacom.

Už ubehol rok, odkedy ste vydatá. Ako to vnímate? Cítite sa stále ako mladomanželka?

(Smiech.) Aj keď je to už rok, stále sa cítim ako mladomanželka. A skutočne sa mi ani nechce veriť, že ubehlo toľko času, pretože to bolo veľmi intenzívne obdobie. Dostali sme veľa darov zážitkového charakteru, takže sme náš prvý manželský rok doslova precestovali a užili sme si to naplno. Utieklo to ako voda.

Máte aj cestovateľského favorita, miesto, ktoré ste si užili presne v štýle filmových „honeymoon“?

Všetky výlety, či už to boli víkendové pobyty, alebo iné zážitky, boli super, ale pravý „honeymoon“ bol Maurícius, kde sme boli vo februári. Bývali sme v nádhernom hoteli One&Only Le Saint Géran a vyšlo nám aj krásne počasie, hoci vo februári tam majú cyklónovú sezónu. Predtým, ako sme prišli, aj potom, čo sme odišli, tam skutočne mali cyklón. Ale nám pánbožko doprial nádherných jedenásť dní totálneho relaxu, pokoja a vychutnávali sme si jeden druhého. Cítili sme sa, akoby sme mali znova dvadsať.

A aké typy ste na dovolenkách? Chcete, aby o vás bolo postarané 24/7 na all inclusive pobyte alebo ste skôr dobrodružné povahy a neviete, kde skončíte?

U nás je to kombinácia oboch. Mávame aj spomenuté dobrodružné výpravy, boli sme v západnej Afrike, prešli si Benin, Togo, Ghanu, Pobrežie slonoviny, boli sme v Severnej Kórei, boli sme aj na safari v Keni, v Tanzánii, na Zanzibare. Máme však radi aj pobyty, ako bol Maurícius. Ale aj tam som prekonala samu seba a prvýkrát v živote som sa odvážila ísť na zipline (lanová dráha, pozn. red), ktorý bol rovno najdlhším v Indickom oceáne.