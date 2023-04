Manželia Gáboríkovci sú jedným z najobľúbenejších párov v slovenskom šoubiznise. Práve aj vďaka tomu sa dostali do tanečnej šou, ktorá síce ukázala ako im to spolu ladí, no preverila aj ich časový manažment. Zdá sa, že už po štvrtok kole melú z posledného.

„Ani neviem, aký je deň. Len viem, že je ďalší deň, keď máme tréning, a potom, že je opäť nedeľa a už nás dávajú do gala. Veľmi rýchlo to ide. Mám pocit, že nemáme žiadny čas navyše na prípravu. Len tanec a deti. Tanec, deti, tanec a deti. Ale dobre, my sa tešíme,“ prezradila Ivana pre Nový Čas . „O piatej ráno sa budíme. Tie noci sú náročné. Najmä tá menšia je často hore,“ posťažovala sa úchvatná tanečnica.

„Nevyhovárame sa na nič. O deti je veľmi dobre postarané. Keď nám to umožnia ony a tiež ,babkovci a dedkovci‘, tak ideme trénovať. Sme veľmi vďační, že tu môžeme byť,“ dodal Marián, čím ukázal, že neľutujú ani jeden moment strávený v tanečnej sále.