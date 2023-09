Prvý školský deň bol ako stvorený pre odštartovanie piatej série Pána profesora, v ktorom Gabika stvárňuje jednu z hlavných postáv. Predošlú sériu ukončilo narodenie bábätka, o ktoré sa teraz bude spolu so seriá­lovým profesorom starať. Tomáša Maštalíra (46) určite rodičovské povinnosti nezaskočia, keďže sa aj v osobnom živote čoskoro stane dvojnásobným otcom.

Pre seriálovú Klaudiu to bude síce prvé dieťa, no herečka určite využije zručnosti, ktoré získala pri svojich dvoch deťoch. Gabike robia doma radosť takmer päťročná Ema a dvojročný Jakub, ktorých má s manželom a lídrom kapely Heľenine oči Martinom Mihalčínom. Šarmu prezradila, či k výchove pristupuje rovnako láskavo ako seriálová Klaudia a či nemala výčitky, keď odchádzala večer od detí do šou Let’s Dance, v ktorej sa pretancovala do finále.