V utorok varil Lacy zo Šamorína, ktorý pracuje ako čašník a barman a občas si zahrá vo filmoch a seriáloch. A tam sa zrejme zoznámil aj s herečkou Elenou Podzámskou, ktorú si zavolal, aby mu asistovala v kuchyni. „Eňu som zavolal preto, lebo sme veľmi za dobré,“ vysvetlil v skratke. „Predjedlo bude krabí šalát, hlavné jedlo bude dubákové rizoto s kuracími kúskami a dezert bude tiramisu na nezvyčajný spôsob,“ povedal na úvod. Keď však diváci videli, ako pripravoval svoje ,,špeciálne tiramisu" s ginom, viacerým sa skôr zdvíhal žalúdok. Ako píše redakcia Plus JEDEN DEŇ, piškóty s kávou miešal rukami a konzistencia celého dezertu pripomínala skôr polievku.

A podobne ,,chutne" dopadli aj jeho ďalšie výtvory. Keď začal robiť krabí šalát, s Eňou chytili krabie tyčinky a hrali sa, že rozprávajú. „Uvaríme sa, uvaríme sa,“ rehotali sa na celú kuchyňu. Fanúšikovia šou však mali pri sledovaní ich varenia zmiešané pocity... „Pôsobili, akoby si z toho ginu aj oni hrkli,“ komentovali to. Keď dorobili krabí šalát, Elena zahlásila, že jej tam chýba ešte niečo zelené. Lacy sa preto vybral natrhať pred dom púpavy... Gól prišiel v momente, keď sa dvojica tvárila, že kuracie prsia sú mobil a Eni volá režisér Steven Spielberg. Elena chytila do rúk surový kurací plátok a po anglicky do neho rozprávala...

Lacy sa s tým nekašľal ani po príchode hostí. Hlavné jedlo „krémové“ rizoto s dubákmi, im naberal pri stole priamo z hrnca. „Dnešné varenie telka nemyslí vážne! To menu, čo vymyslel ten „herec, kuchár, čašník“ nemá obdobu, to si robí srandu?“ kopili sa komentáre na Lacyho menu. „Jedným slovom hnus, nechutné vystupovanie oboch " kuchárov", nechutné jedlo, nechutné stolovanie a neúcta voči hosťom aj divákom. Na margo p. Podzámskej, je mi jej ľúto, škoda že jej nikto rozumný neporadil, že v jej prípade nepôjde o prezentáciu ale o úpadok,“ nešetrili ich diváci. A za jeho „skvostné menu“ dostal od súperov 11 bodov.