Obľúbená speváčka balkánskych piesní vystupuje na väčších či menších pódiách už neuveriteľných dva­dsaťpäť rokov.

Jadranku Han­dlovskú si mnohí pamätajú aj ako rosničku z markizáckeho Počasia z 90. rokov, v typickej minisukni. Umelkyňa sa stále teší širokej fanúšikovskej priazni, ktorá z času na čas prekročí zdravé medze. Stalo sa tak aj nedávno a šokovaná Jadranka zalapala po dychu.

Chodí aj domov

Handlovská, súčasť zoskupenia Československý lev, je s príjemnými prejavmi náklonnosti stotožnená, a ak niekde vystupuje, ochotne a rada sa s priaznivcami odfotí. Veľa ľudí si ju volá aj na súkromné párty či oslavy narodenín, kde sa zhostí funkcie tajného hosťa. Často vyjde spoza rohu s mikrofónom v ruke a zaskočeného jubilanta privíta rezkým chorvátskym hitom.

Farebná bukréta, škatuľka s cukrovinkami či iná drobná pozornosť popri honorári za vystúpenie Jadranke vždy dobre padnú i potešia. Radôstky nachádza aj v listoch, ktoré chodia na jej adresu.

Slová plné obdivu a vyznaní občas doplnia aj odvážnejšie vety, no to, čo si jeden z jej „fanúšikov“ dovolil, by vtislo rumenec do tváre aj skúsenej bordel mame. Speváčke z balíka vypadli nohavičky s dvojzmyselným nápisom a banánové cukríky v tvare penisov.

