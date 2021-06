Je to chlap do voza aj do koča! Fitnesák Martin Šmahel patrí medzi najpríťažlivejších mužov slovenského šoubiznisu. A on to dobre vie!

Už v minulosti odhodil zvršky a ukázal sa takmer tak, ako ho stvorili. Menší striptíz so vtipnou pointou predviedol aj nedávno.

Martin sa postavil pred zrkadlo v slipoch a aj keď jeho fanúšičkám najskôr padlo do oka jeho vyšportované telo, tak pointa nebola skrytá pod slipami.

Pol na pol

Šmahel sa totiž vrátil z bicyklovania a slnko ho aj adekvátne tomu opálilo - pol ruky, pol nohy. Tréner si z toho nič nerobil, veď jedno solárium alebo jedno doobedie v záhrade všetko napraví.

A príležitosť na to sa rýchlo naskytla - dcéra Emka oslavovala narodeniny a starostlivý otecko jej vystrojil párty a dokonca i napiekol.

Rodinku stihol ešte predtým vziať na výlet teplovzdušným balónom. Nuž - napečie, aj vyzlečie, dvomi slovami - Martin Šmahel.