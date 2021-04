Pred takmer dvomi týždňami obletela médiá šokujúca správa. Frederika Kotlebová verejne prosila o pomoc, pretože jej exmanžel Marian Kotleba proti jej súhlasu vzal ich syna Ľudovíta z Egypta na Slovensko.

Potajomky kúpil sebe i jemu letenku s tým, že chlapec chce žiť v Európe. Obvinený líder fašistov dielo skazy dokonal a zúfalá matka doteraz nevie, čo je s jej milovaným dieťaťom.

A aj keď to skúsila podobrotky a dala poslancovi šancu napraviť to a dohodnúť sa, ten ju úplne odstrihol od kontaktu. Frederika preto trúbi do útoku.

O ničom netušila

Kotleba prišiel do africkej Hurghady začiatkom apríla a ubytoval sa v hoteli. S Ľudkom odvtedy trávil všetok čas, chodili k moru, na výlety, hrali sa. Nič nenasvedčovalo tomu, aká dráma bude nasledovať.

Frederika Šarmu priznala, že o zákernom pláne svojho exmanžela nemala ani poňatia, aj keď jej boli čudné reči chlapca o tom, ako veľmi sa teší na Slovensko a že tam chce ísť spolu s otcom.

V Egypte mal totiž kamarátov a chodil do medzinárodnej škôlky. Dokonca otcovi predtým hovoril, aby mu doniesol všetky hračky do Hurghady. Kotleba, s ktorým Frederika aj po vlaňajšom rozvode vychádzala korektne, mal otočiť a byť na ňu nevrlý.

„Najhoršie je, že on tieto vážne a konfliktné veci riešil aj pred Ľudkom a on je veľmi citlivý chlapec. Arogantne mi oznámil, že si ho berie, lebo je jeho otec, ja mu do toho nebudem čo hovoriť a nie je to môj majetok,“ hnevá sa Kotlebová s tým, že dva dni predtým, ako sadol s chlapcom do lietadla, sa všetko prevalilo.

Najskôr to brala ako zlý vtip, keďže majú súdom určenú dohodu, kedy si Marian môže brať syna. A vždy sa vedeli spolu dohodnúť aj bez emócií.

Tentokrát to gradovalo priamo s nimi, keďže do kauzy „únosu“ sa zapojila egyptská polícia, slovenská ambasáda, aj letisko v Hurghade. Snaha bola bezzubá, keďže Kotlebovci sú občania Európskej únie a záležitosť sa udiala v tretej krajine.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.