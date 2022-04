Každý, kto k nemu príde na návštevu, skonštatuje, že tam žije umelec. „Ja sa tak vnímam a chcel som, aby tak pôsobil aj môj byt,“ hovorí fotograf, ktorý si svoje vysnívané bývanie našiel v pokojnej časti Malaciek.

Vlastne je to byt, ktorý mu prirástol k srdcu od čias, keď študoval na VŠVU. Býval tu so svojou babičkou. „Prišiel som študovať do Bratislavy zo Starej Turej, nechcelo sa mi na internát, tu som mal svoje súkromie a príjemné miesto,“ priznáva. Keď sa jeho babička pred dvoma rokmi pominula, s rodinou sa dohodol, že si byt, do ktorého sa zamiloval, odkúpi.

Búral priečky

Pôvodný plán bol vymaľovať ho, zariadiť lacným nábytkom a prenajať, nakoniec sa z toho vykľula veľká rekonštrukcia. Výsledkom je priestor s exkluzívnym nábytkom na mieru, do ktorého by nenasťahoval nikoho cudzieho.

Lukáš pri rekonštrukcii priložil ruku k dielu – vytrhal parkety, obúchal kachličky a vymyslel, ako za pätnásť eur vynoviť polystyrénovou lištou staré zárubne tak, aby vyzerali exkluzívne. „Som manuálne zručný, pretože ovládam aj krajčírske remeslo,“ poznamenáva Lukáš, ktorý sa roky venoval módnemu návrhárstvu. Aj byt si „obliekol“ prakticky sám. Vymyslel knižnicu, v ktorej má vystavené sklo, zrkadlový nábytok na mieru alebo stôl s mramorovou doskou. Slúži mu na prácu, ale keď príde návšteva, dá sa na ňom príjemne stolovať.

Je to už hobby

Fotografov byt je stále ako zo škatuľky. „Vyrušuje ma neporiadok, nemôžem v ňom pracovať ani žiť,“ hovorí. Pocit usporiadanosti vyvoláva aj spomínané vystavené sklo. „Začal som ho zbierať pred dvoma rokmi, prvú retro vázu zo 70. rokov som kúpil v bazári. Rýchlo pribúdali ďalšie,“ hovorí s tým, že to nie je len zhŕňanie pekných objektov, ale o každom by mohol niečo povedať – z akej je kolekcie, z akých sklární, od akého autora.

Už je to vážne hobby, ktorým inšpiroval aj iných. „Keď som to dal na sociálne siete, cena takého skla vyletela hore,“ vraví. Podobne to bolo s vintage lustrami Sputnik, pre ktoré si bol až v Košiciach.

Poklady na stene

Bodku za zariaďovaním dostal byt vtedy, keď Lukáš zavesil na stenu obraz od mladého výtvarníka Stanislava Ondruša. Oslovil som ho, že sa mi páči jeho práca, a požiadal som ho o obraz presných rozmerov. Ozvalo sa mi už viacero ľudí, ktorých tento štýl oslovil. „Hreje ma pri srdci, keď takto môžem pomôcť. Pamätám si, ako som bol rád, keď si niekto dal u mňa v začiatkoch ušiť šaty.“

Na stene visí aj poklad iného charakteru, fotografia ženy: „Záber urobil môj obľúbený fotograf svetových hviezd aj britskej kráľovskej rodiny, Mario Testino. Je na nej moja obľúbená modelingová hviezda, ktorú už roky sledujem. Je z limitovanej kolekcie a má pre mňa aj investičnú hodnotu,“ hovorí Lukáš Kimlička, ktorému bývanie v hlučnej Bratislave nechýba. „Veľa vecí robím z domu a veľa času trávim pracovne v Prahe, takže v Malackách som šťastný,“ uzatvára.