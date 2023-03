Baviť sa s Jurajom Mokrým (45) je ako rozprávať sa s umelou inteligenciou, disponuje nevyčerpateľnou slovnou zásobou, ktorou zo seba chrlí množstvo informácií - neúnavne a v asociáciách, aké by bežným smrteľníkom nenapadli. Zo svetiel reflektorov sa napriek tomu pred časom stiahol a žil v ústraní. Zostarol, dozrel a ani vlasy už nemá tmavé ako kedysi. „Naberá to na rýchlosti, samého ma prekvapuje, ako rýchlo plynie čas. Áno, prešedivel som, ale to všetci,“ povedal pre PLUS 7 DNÍ.

Kam sa Juraj Mokrý stratil a čím sa mimo šoubiznisu živil, sa na dlhé roky stalo predmetom rôznych konšpirácií. „Prispôsobiť sa povahe terénu dobrodružstva, s ktorým sa stretávame denne, je z môjho pohľadu samozrejmosť. Som tu - nie na obraze, ale zato v obraze,“ vysvetľoval tak, ako to vie iba on. Vyvrátil však jednu z medializovaných teórií, že ho zlákal biznis s autami. „Ak sa chcete baviť o tomto, musíte navštíviť servis alebo dílera. Nerozumiem autám. Je pravda, že z času na čas ma nejaký model nad­chne, ale tam sa to končí,“ povedal na margo trinásťročného výstavného športiaka, na ktorom kedysi jazdil po Bratislave.

Isté je, že niekdajší zabávač sa do zahraničia nevytratil a zostal na Slovensku. Až kým ho znova nezlákali múzy a koncom februára sa nevrátil na divadelné dosky. V jednej z najznámejších hier slávneho amerického dramatika Davida Mameta Oleanna. Kto čakal bláznivú estrádu s konfetami, musel byť zaskočený. Na komornej scéne v Štúdiu L+S stojí okrem Juraja Mokrého a študentky herectva Anny Magdaleny Hroboňovej iba stôl a dve stoličky. Pretože na doskách sa šoubiznisový matador neobjavil preto, že chce zarobiť. „Nikto nerobí divadlo pre peniaze. Je to platforma, ktorou môžete dôstojne predstaviť tému a v neposlednom rade sa pripomenúť publiku.“

