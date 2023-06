Keď Ivana Gottová pred necelými štyrmi rokmi prišla o manžela, stiahla sa do úzadia a všetku svoju energiu venovala najmä ich dvom spoločným dcéram, ktoré vtedy mali len trinásť a jedenásť rokov. Smútok za milovaným mužom prekonávala tak, že sa vrhla do práce, aby dokončila projekty, ktoré začali ešte za života Karla Gotta. Postarala sa o dokončenie autobiografickej knihy, svetlo sveta uzrel aj celovečerný dokument o Karlovi Gottovi.



Ivana sa taktiež podieľala na príprave spomienkového koncertu na jej zosnulého manžela, na ktorom vystúpila jej staršia dcéra Charlotte Ella, no na verejnosti sa pri tej príležitosti ukázala aj jej mladšia dcéra Nelly Sofie. Ivana a jej dcéry sa na verejnosti objavuje zväčša len v súvislosti so spomienkovými akciami na jej muža a otca jej dcér Karla Gotta. A hoci by sa zdalo, že okrem milovaného manžela a otca im nič nechýba, nie je to tak, Známy muž teraz povedal smutnú pravdu o Ivane Gottovej!