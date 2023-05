Z českého herca Ladislava Freja, známeho ako "mladý doktor Sova" z legendárneho seriálu Nemocnica na kraji mesta, kedysi išli ženy do kolien, no on tento rok oslávi už úctyhodné 82. narodeniny. Kým v seriáli si za manželku vzal mladú doktorku Čeňkovú, ktorú stvárnila herečka Eliška Balzerová, v súkromí to mal omnoho pestrejšie.



Ladislav Frej dodnes patrí k lámačom ženských sŕdc, hoci v láske to mal také všelijaké. Doktor Karel Sova mladší z nemocnice na okraji mesta bol v súkromnom živote ženatý dokopy štyrikrát. S prvou manželkou Alenou Sklenarikovou má syna Davida, ktorý po rozvode rodičov emigroval s matkou do Švajčiarska. Druhou manželkou bola herečka Gabriela Wilhelmová (†60), treťou herečka Evelýna Steimarová (77), ani s jednou z nich deti nemal. So štvrtou manželkou Věru Galatíkovú (†79) napokon mal dcéru Kristýnu (51) a syna Ladislava (49). Rakovina mu zobrala manželky – herečky Gabrielu Wilhelmovú (†60) a Věru Galatíkovú (†79) – a pred tromi rokmi aj snúbenicu Gabrielu Mrkvicovú (†56). Medzi najslávnejšie milenky charizmatického herca patrila herečka Jana Šulcová (76). No zdá sa, že na staré kolená má herec Ladislav Frej po boku novú lásku.



Nie je to tak dávno, čo si český herec Ladislav Frej prešiel ťažkým obdobím, keď mal vážne zdravotné problémy. Najprv ho potrápilo srdce, neskôr covid. No zdá sa, že z najhoršieho je vonku. Pozrite FOTO v GALÉRII, s kým ho pristihli fotografi. Čítajte v pokračovaní článku na ďalšej strane, kto je tá mladá žena.