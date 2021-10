Sympatický fešák si zahral v mnohých populárnych seriáloch, a tak o záujem nežnejšieho pohlavia isto nemá núdzu, aj keď je šťastne zadaný. V najnovšej role by ho však možno ani vlastná manželka nespoznala. Prešedivená brada, husté fúzy a dlhé vlasy robia svoje a je si toho dobre vedomý aj on. „Aj takto som si zahral v jednom pripravovanom projekte na TV Markíza. Tipnite si, do ktorej relácie alebo seriálu to môže byť?“ pýtal sa Kobielsky na sociálnej sieti. Namiesto tipov sa mu však dostalo úsmevných podpichnutí od kolegov. „To je megavtipné, vyzeráš ako tie anglické psy pri kozube,“ napísal mu Števo Martinovič. „Takto by si mal vyzerať vo všetkých projektoch, Vladku,“ žartoval Vlado Kemka. Odpovede sa tak zrejme dočkáme až na jar 2022.

Autor: LOL