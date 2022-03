Pri pohľade na jej vek je až neuveriteľné, akým telom sa pýši. Aj mladšie jej môžu závidieť! Päťdesiatpäťročná francúzska herečka, ktorá sa v roku 1999 zaskvela ako bondgirl v bondovke The World Is Not Enough, sa odhalila vo svojom zatiaľ poslednom filme "I Love America". Sophie Marceau si to pokojne môže dovoliť, keďže aj v tomto veku sa je u nej na čo pozerať... Vo filme odhodila šaty a predviedla svoje prednosti.

Autor: raj