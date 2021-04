Pred niekoľkými hodinami zverejnila televízia Markíza na sociálnej sieti záber, ktorým chcela upozorniť na hosťujúceho porotcu v šou Tvoja tvár znie povedome. Sociálne siete sú však nevyspytateľné a viac pozornosti ako spomínanému porotcovi Lukášovi Latinákovi sa dostalo herečke Lujze Garajovej Schramekovej, ktorá má tiež v porote svoje miesto. Presnejšie povedané, viac pozornosti sa dostalo jej brušku, ktoré všetci začali považovať za tehotenské.

Či sa s otázkami na údajné tehotenstvo roztrhlo vrece len preto, že vedľa Lujzy stála jej vysoko tehotná kolegynka Zuzana Šebová sa už nedozvieme, no jedno je isté. Všetci by herečke ďalšie dieťatko dopriali. "Aj Garajová je v tom?" pýtala sa jedna z diváčiek šou a tým spustila lavínu ďaších otázok. "Pani Garajová je tehotná?" pridala sa ďalšia. "Lujza tehotná?" pojkračovali otázniky. Predpokladáme, že vypuklé bruško zapríčinil strih šiat alebo väčšia večera. Herečku sme kontaktovali a jej stanovisko je jasné. "Bruško neskrýva žiadne nové dieťatko, ale aj tak ho mám rada. Samozrejme občas zatúžim po vypracovanom svalnatom pekáči, ale častejšie po dobrom jedle. Snažím sa teda s láskou prijať to, čo mám. Prajme to všetkým," šarmantne zaregovala na dohady.