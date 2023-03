Agáta Hanychová sa pred časom o svojej dcére vyjadrila, že je škaredá po Prachařovi, no pozrite, aká šupa z nej rastie!

Agáta Hanychová sa kedysi vyjadrila, že to najlepšie, čo sa jej v živote vydarilo, sú jej deti, syn Kryšpín, ktorého má s hráčom amerického futbalu Miroslavom Dopitom, a dcéra Mia, ktorú má s exmanželom, hercom a muzikantom Jakubom Prachařom. Ani jedno z detí po nej podobu nezdedilo, Kryšpín je celý tatko Dopita a Mia... O nej Agátine fanúšičky tvrdia, že tiež je celý tato Prachař, alebo babička Žilková...



Agáte Hanychovej sa onedlho narodí druhá dcéra, ktorú čaká s jej aktuálnym partnerom Jaromírom Soukupom. A hoci Agáta svoje deti miluje a nedá na ne dopustiť, o svojej staršej dcére Mii však pred časom na rovinu povedala, že je škaredá po Prachařovi, hoci po ňom zdedeila aj niečo pozitívne. "Myslím, že ten talent. Ako určite ten herecký talent má po ňom, pretože po mne ho mať nemôže. Nie, bohužiaľ vyzerá ako on a ja dúfam, že z toho ona ... Pretože u tých chlapov je to pekné, ale keď dievča vyzerá ako chlapec, tak to nie je úplne pekné, ale ja dúfam, že z toho vyrastie..." skonštatovala Agáta.



Keď sa ju snažila moderátorka a herečka Eva Decastelo presvedčiť o tom, že Mia je rozkošná, Agáta to pre portál extra.cz ešte zaklincovala. "Rozkošná alebo zvláštna môžeš povedať. To sa vždy hovorí o škaredých dievčatách, že sú zvláštne. Vieš, ona nie je pekná, ona je zvláštna. Takže Mia je zvláštna, ale ja dúfam, že bude pekná, až bude staršia..." Hoci sa Agáta o svojej dcére nevyjadrila príliš lichotivo, ľúbi ju a na sociálnej sieti stále zverejňuje rozkošné zábery, ktoré nemajú chybu.



Nedávno však Agáta zverejnila na sociálnej sieti fotky svojej Mie, z ktorých išli fanúšičky do kolien. Rastie z nej riadna šupa, hotová modelka, veď pozrite FOTO v GALÉRII, ako teraz vyzerá, budete prekvapení.