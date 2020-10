Hrozivá havária v bratislavských Podunajských biskupiciach, pri ktorej auto s predsedom parlamentu vyletelo z cesty, našťastie neskončila tragicky. Boris Kollár, jeho šofér, ochrankár a žena, ktorá sa s nimi viezla, vyviazli živí. Týždenník PLUS 7 DNÍ ako prvý priniesol správu, že vo vládnej limuzíne sedela aj Miroslava Fabušová, bývalá finalistka Miss Universe SR.

Na snímke vládna limuzína, v ktorej sedel predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina), havarovala za Slovnaftom na ulici Mramorova v Bratislave v sobotu 24. októbra 2020.

Politik, ktorému pravdepodobne zachránil ochrankár život tým, že mu uvoľnil zapadnutý jazyk, má poranený krčný stavec a leží na bratislavských Kramároch. Vizážistka pre PLUS 7 DNÍ potvrdila, že je na jednotke intenzívnej starostlivosti a ťažko hovoriť o prognózach. Čo robila v aute politika v čase zákazu vychádzania, sa vyjadriť nechcela.

Miroslava Fabušová

V každom prípade nie je to jej prvá havária. V novembri minulého roka sa na instagrame podelila s fanúšikmi o fotografie, na ktorých má obviazaný krk a na čele jazvu. "Aj takéto životné situácie sa, žiaľ, stávajú. Vyzerá to síce ako taký light Halloween make up, ale chvála Pánu Bohu iba po ľahkej autonehode. Anjeli pri nás," napísala k záberu.

