Ak by si snáď niekto myslel, že Andrea Verešová nemá už čím prekvapiť, tak sa mýli. Sexi brunetka opäť raz dokázala, že vie byť poriadne rafinovaná. Svojim fanúšikom totiž pripravila pre potešenie také video, že páni ani nedýchali. Andrea Verešová na sociálnej sieti okrem svojej maličkosti predvádza aj zaujímavé modely, a tak tomu bolo aj tentoraz, keď sa svojim fanúšikom predviedla v troch jarných modeloch v bielej a béžovej farbe. A potom to prišlo...



Prekvapeným fanúšikom sa zrazu pred očami objavila Andrea v celkom priesvitnej bielizni, v ktorej bolo vidno naozaj všetko... Samozrejme, medzi fanúšikmi to vyvolalo poriadnu búrku, a aj jej napísali, čo si mysleli. Dámy hodnotili skôr outfit a komentovali šaty v kombinácii s kabátom či svetrami.



Páni boli zväčša nadšení, ale našli sa ja takí, čo si do nej rypli najmä kvôli deťom: "Vaše Deti, budú na Vás, určite za tú nahotu v budúcnosti pyšne," nezdržal sa Ivo. A ďalší si rypol do Andreinho vzhľadu: "Ako fajn holka... Ale už je trochu vidieť zub času... Teda hlavne v tvári," napísal jej znalec Majkl. Na jeho slová musela zareagovať Silvia Kucherenko, ktorá to svojím komentárom zabila, veď čítajte v pokračovaní článku.