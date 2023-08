Lela Vémola si nedá pokoj. Po niekoľkých dlhých a náročných plastických operáciách, ktoré nedávno absolvovala v Turecku, Lela tvrdila, že jej koža prevažne v tvárovej časti dostala poriadne zabrať. „Cítila som, že po tých anestéziách je koža zvesená a potrebuje poriadny refresh,“ zverila sa pre Blesk.cz Karlosova manželka, ktorá má aktuálne za sebou ďalší, podstatne menej invazívny zákrok. Lela si nechala si do tváre aplikovať nite. A to hneď štyri na každej strane tváre! Pozrite FOTO v GALÉRII, ako to dopadlo.



Išlo teda o jednu z moderných metód faceliftingu, ktorá sa vykonáva v lokálnej anestézii. Je to šetrná technika na vypnutie (vytiahnutie) kože a vyhladenie vrások, na úpravu kontúr tváre a krku či napríklad poklesnutých ústnych kútikov a obočia. „Nebolelo to, je to nejaká špeciálna metóda. Možno krátko po zákroku som niečo cítila, ale už tam nemám ani jazvy. Všetko sa krásne vstrebalo do kože. Nebola potrebná ani anestézia, len v tej oblasti lícnych kostí sa pokožka umŕtvila,“ popísala priebeh zákroku Lela. A takto vylepšená sa Lela ešte kvôli Karlosovi nahodila do špeciálneho outfitu a spolu s ním sa vybrala do kina, čítajte v pokračovaní článku na nasledujúcej strane.