Pred niekoľkými dňami uplynulo už 33 rokov od chvíle, keď sa detský herec Tomáš Holý († 21) v marci 1990 zabil pri autonehode, len krátko pred svojimi 22. narodeninami, ktoré by oslávil práve 17. marca. Teraz by mal už 55 rokov a možno by z neho bol renomovaný právnik, ktorým sa rozhodol stať, keď sa mu herecké remeslo už zunovalo.



Nič také sa však nestalo, môžeme si len predstavovať, ako by dnes vyzeral, keby ostal nažive. V spomienkach nám však navždy zostali jeho filmy Ako vytrhnúť veľrybe stoličku alebo Ako dostať otecka do polepšovne od Marie Poledňákovej († 81), ktoré sú dodnes nezabudnuteľné predovšetkým vďaka výkonom všetečného detského herca. Jeho hviezda stúpala vysoko, ale bohužiaľ predčasne zhasla.



Keď bol Tomáš ešte malý, jeho rodičia sa rozviedli, a preto bolo medzi ním a jeho mamou veľmi silné puto. Zo smrti Tomáša sa pani Mária Holá († 68) nikdy nespamätala. Začiatkom roka 2014 sa v Strašnickom krematóriu odohral obrad, počas ktorého sa hŕstka priateľov rozlúčila s matkou televíznej hviezdy, bez toho, aby to vôbec vedel niekto z ľudí, ktorí ju poznali. O jej smrti netušila ani režisérka slávnych filmov s jej synom Marie Poledňáková, ktorá zosnulú veľmi dobre poznala.



Celé roky pani Mariu navštevovali Tomášovi spolužiaci, ktorých smrť kamaráta pri nehode v blízkosti Kytlice taktiež poznamenala. A práve oni mali pohreb jeho mamy zorganizovať. Po rokoch vyšla kniha s názvom Jmenuju se Tomáš, ktorej autorom je Oto Kars. V nej Tomášovi kamaráti spomínajú, čo sa vtedy vlastne stalo. Tomáš sa s kamarátom Mirkom Schlaichertom, potúžení niekoľkými pivami, išli previezť autom, a hoci si to zakrátko rozmysleli a vracali sa späť, už nedošli. Tomáš havaroval a následky boli tragické.



Mirkovi sa síce podarilo privolať kamarátov z krčmy, ktorí pomohli Tomáša vytiahnuť z havarovaného auta, a náhodný šofér, ktorý im zastavil, ho odviezol do nemocnice v Novom Bore, kde už čakala sanitka. Všetko bolo márne, po nekonečných dvadsiatich minútach im lekár zo sanitky, v ktorej sa Tomáša snažili zachrániť, oznámil, že je koniec. Tomáš utrpel podľa lekára tri smrteľné zranenia, nemal šancu prežiť.



Keď jeho rodičom, ktorí vtedy už roky nežili spolu, každému zvlášť oznámili, že ich syn zahynul pri dopravnej nehode, reagovali obaja rovnako. Považovali to za ďalší z Tomášových kanadských žartíkov a správe o jeho smrti ani jeden z nich nedokázal uveriť. Žiaľ, od onoho tragického dňa uplynulo už 33 rokov a jeho kamaráti a fanúšikovia na neho môžu spomínať už len prostredníctvom filmov, v ktorých účinkoval, a tiež aj prostredníctvom knihy, ktorá vyjde tento rok v jeseni.