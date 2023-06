Pred pár dňami, 28. mája, oslávil starší syn Venduly Pizingerovej, Jakub Svoboda svoje osemnáste narodeniny. Jakub mala Vendula s hudobným skladateľom Karlom Svobodom (†68). Išlo o ich druhé dieťa, prvá dcéra Klárka v roku 2000 zomrela na leukémiu. Jakub, ktorý sa narodil o päť rokov neskôr, nemal ani dva roky, jeho otec Karol Svoboda tragicky zomrel.



Vendula si však v päťdesiatke užíva ďalšieho syna Josefa, ktorého má s manželom Josefom Pizingerom. Obaja synovia sú však úplne rozdielni. „Sú úplne iní. Každopádne sú z iného vrhu, ak to môžem takto odľahčene nazvať. Kubo je hĺbavý, introvertný, aj keď vyzerá extrovertne. Josífek je maznavý, on sa furt chodí maznať, hovorí mamička, milujem ťa, ale Kubo taký nebol. Bol to taký živý chlapec, kučeravý, blonďavý. Dnes je to urastený brunet, pretože veľa cvičí,“ prezradila Super.cz Vendula.



Svojmu synovi Vendula decentne zablahoželala aj na sociálnej sieti. "Dnes je to 18 rokov, čo sa mi narodil prvý syn Jakub. Cestu osudu nemá Kubo jednoduchú…. Veľmi by som si priala, aby bol v živote šťastný a nebál sa ho prežiť. Je a nie je dospelý," napísala Vendula. A prezradila aj niečo, ž čoho vás zamrazí, čítajte v pokračovaní článku na ďalšej strane.