Vendule Pizingerovej život po boku mladšieho manžela zjavne prospieva. Keďže jej Josef miluje adrenalín, a na spoločné dovolenky namiesto vylihovania na pláži zvykli chodievať na pomerne divoké tripy, kde zdolávali hory, spali v stanoch, niekedy aj v zime. Ak chcela Vendula držať s ním tempo, musela pridať v kondícii. Začala chodiť do posilňovne a hneď sa to prejavilo aj na jej postave.



Po tom, ako im do rodiny pribudol spoločný syn Pepíček, má zase adrenalín iného druhu, v každom prípade ju však jej najmladší potomok udržiava tiež v kondícii. A tak hoci Vendula už má po päťdesiatke, nabrala odvahu vystavila sa rovno v spodnej bielizni. "Snáď už konečne začne jar, no na plavky to u mňa ešte ako vždy nie je alebo nebola príležitosť, tak som si zaobstarala aspoň farebnú bielizeň. Milujem modrú aj zelenú," napísala Vendula k fotkám.



Vendula svojim sledovateľkám dokázala, že do starého železa ešte rozhodne nepatrí, napísali jej dokonca, že so svojou figúrou v pohode strčí do vrecka aj ženy vo veku jej mladého manžela. "No tak klobúk dolu, parádna figúra, krásne vlasy, v hlave mozog, srdiečko na pravom mieste. Sekne Vám to aj v teplákoch. Len tak ďalej Vendulka. Pepíček aj Kubo môžu povedať, sakryš máme to ale krásnu mamu. No a Pepa, ten si môže gratulovať k sexi žene," vystihla za všetky jej sledovateľky Dana. Vendula v spodnej bielizni zaujala aj Jara Slávika, pozrite v GALÉRII, čo jej k fotkám napísal.