Hoci Simonu Krainovú jej telo živí, miluje aj klasickú českú kuchyňu, a preto si musí k tip-top postave pomôcť. Keď sa však do niečoho pustí, stojí to za to, a len tak nepoľaví. Tak to bolo aj s jej pravidelným behaním, vďaka ktorému sa nielenže udržiava v kondícii, ale si aj vygumuje nejaký ten rok, či skôr desaťročie, lebo figúru, akú má vďaka pravidelnému pohybu, jej môžu závidieť aj o dve dekády mladšie baby.



Lenže všetkého veľa škodí, a tak si Simona privodila nepríjemné zranenie, ktoré ju na dlhší čas vyradilo zo športovej činnosti. Simona priznala veľké problémy, ktoré mala sama so sebou: "6 týždňov bez pohybu a prísnej diéty. Naopak, pchala som sa z depresie všetkým, čo mi prišlo pod ruku. Únavová zlomenina, môj fyzioterapeut mi dal jasné pravidlá. Holka spomaľ, ideálne zastav. Bála som sa, ako bude moje telo reagovať na takúto zmenu," prezradila modelka. A ako to napokon dopadlo? Čítajte v pokračovaní článku na nasledujúcej strane.