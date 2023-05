Keď sa Zuzana Belohorcová pred časom sťahovala s rodinou z Miami, bolo to také všelijaké. Najprv sa usadili v španielskej Marbelle, ale tam to nebolo to pravé orechové. Napokon sa na popud jej manžela Vlastu Hájka presídlili na Tenerife, kde žije pomerne dosť Čechov aj Slovákov, a zdá sa, že na slnečnom ostrove našli to, čo hľadali.



Najprv žili v prenajatom dome, potom rozbehli biznis s realitami a pred rokom si kúpili vlastný dom, no skôr rovno haciendu. "Na Tenerife sme si kúpili nádherný dom, na skvelom mieste, na skale a s brutálnym výhľadom. Je to krásne miesto. Až sa to dostavia, bude to nádhera. Všetko je v procese," povedala Belohorcová pre super.cz s tým, že dom a jeho okolie prechádza rozsiahlou a nákladnou rekonštrukciou. No už teraz je to nádhera, veď pozrite FOTO v GALÉRII.



"Z každej, čo i len malej zmeny na našom vysnívanom hniezdočku máme celá rodina obrovskú radosť," napísala Zuzana k famóznym záberom ich vytúženého bývania. "Ešte nás čaká dlhá cesta, ale krôčik po krôčiku… Tešíme sa z každého posunu vpred, z každej maličkosti. Z malých veci potom vznikajú veľké veci niečo, čo bude stáť za to," veď pozrite FOTO v GALÉRII, čo všetko tam majú.