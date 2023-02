Ide mu karta! Stanovi Lobotkovi (28) sa v ostatnom období darí, no nebolo to až tak dávno, keď to s ním vyzeralo ozaj biedne.

Zvykne sa hovoriť, že za všetkým hľadaj ženu... Keď sa futbalista Stano Lobotka dal v apríli 2019 dokopy s Twiinskou Danielou Nízlovou, pôsobil ešte v španielskom klube Celta Vigo. Vzťah spočiatku tajili, no potom sa Daniela za ním do Španielska aj presťahovala a onedlho oznámili všetkým radostnú novinu, že čakajú dieťa. Krátko predtým, než sa dvojici narodila dcéra Linda, Lobotka prestúpil do talianskeho Neapola, kde hráva za SSC Neapol.

Daniela teda porodila na Slovensku, ale hneď, ako to bolo možné, sa aj s maličkou dcérou presťahovala do Talianska za partnerom. A žilo sa jej tam vcelku príjemne, starala sa o dcéru, partnera aj o dom. Necítila sa však vôbec osamelo, keďže ju v Neapole často navštevovala jej rodina, sestra Veronika a rodičia. Zlé jazyky hovoria, že možno až príliš často...

Potom však ako blesk z jasného neba prišiel ich rozchod. Lobotka sa k tomu pre Nový Čas vyjadril len stručne: „Je to pravda, ale viac sa k tomu nebudem vyjadrovať, je to súkromie.“ A ani Daniele nebolo do reči: „Mňa to zaskočilo... Bolí to a nateraz sa necítim nijako k tejto téme vyjadrovať.“ Zato zdroj z ich okolia bol zdieľnejší. A dôvod ich rozchodu bol prinajmenšom šokujúci. „Stano jej v septembri povedal, že po dvoch rokoch vzťahu necíti to, čo na začiatku a aj vzhľadom na to, že po pôrode pribrala.“ Ako sa neskôr ukázalo, nebol to jediný dôvod...

V každom prípad to teraz vyzerá tak, že Lobotkovi rozchod prospel. Hoci sa Daniela v čase svojho pobytu v Neapole posťažovala, že je na všetko sama, lebo Lobotka trávil väčšinu času na ihrisku, veľkú slávu tam v tom čase neurobil. Stanovi sa nedarilo tak, ako by si predstavoval. Nemal kondíciu, málo hral, viditeľne pribral, dokonca si vyslúžil nelichotivé pomenovanie tučko. Potom sa však v Neapole udiala aj zmena na trénerskom poste, trénera Gennara Gattusa vystriedal skúsený Luciano Spalletti, pod ktorého vedením Lobotka na sebe zapracoval a z hráča, ktorý bol na odstrel, je dnes opora mužstva. "Keď hrá dobre Lobotka, hrá dobre celý Neapol,“ chváli ho teraz Spalletti.

A hoci majú teraz Stano Lobotka aj Daniela Nízlová každý svoj život, Stano na dcéru Lindu nezanevrel a napokon sa aj s Danielou veci utriasli. "Všetko je v pohode. Stano teraz hrá v Neapole, kontakt prebieha skôr v rámci videohovorov. Je to komplikovanejšie. Ale vychádzame dobre," potvrdila aj samotná Daniela.