Jedna z najznámejších českých herečiek Jiřina Bohdalová sa pred filmovou kamerou objavila už v detstve, a to vďaka jej mame Marii, ktorá bola nadšenou ochotníckou herečkou a svoju dcéru prihlásila do baletnej školy aj do filmového komparzu. A tak sa stalo, že Jiřina Bohdalová už ako šesťročná zažila svoj filmový debut v nemom filme Pižla a Žižla na cestách (1937), ďalšie detské roly si potom strihla vo filmoch Zlatý človek (1939) a Madla spieva Európe (1940).



Neskôr sa Jiřina hlásila na DAMU, ale neúspešne, vzali ju až na tretí pokus, no odvtedy išla jej herecká kariéra strmo nahor. Tú začínala po boku Jána Wericha v Divadle ABC a neskôr v Mestských divadlách pražských a potom takmer štyridsať rokov bola členkou Divadla na Vinohradoch. Jiřina zvládla zahrať všetko. Od komických rolí, kde vynikne jej zmysel pre humor, až po tragédie, kde sa zasa plne prejaví jej talent. Len na jedno podľa jej slov nemala talent, a to bol spev, ale... Nedávno sa objavili unikátne zábery mladučkej Jiřiny Bohdalovej, na ktorých, čuduj sa svete, spieva.