Petra Malachovská (34) dala kilám navyše posledné zbohom. My vieme, ako sa jej to podarilo!

Herečka a najnovšie aj speváčka Petra Malachovská nedávno prekvapila svojich fanúšikov na známej sociálnej sieti poriadnou zmenou imidžu. Hoci umelkyňa vždy patrila k ženám, za ktorými sa nejeden chlap aj dvakrát otočí, ako mamička dvoch detí nemala čas na žiadne výstrelky. Všetku svoju energiu vkladala do svojich milovaných synov. „Nestíhala som celý rok, keď sa Marko narodil, ani len myslieť na to, čo si oblečiem alebo či sa vôbec namaľujem. Schytila som prvé tepláky, ktoré som našla, sveter a išlo sa, pretože pre mňa boli vždy na prvom mieste deti, takže všetko ostatné išlo bokom,“ priznala sa nám v rozhovore.

Odhalila tajomstvo svojho chudnutia

Hoci podobné obdobie zrejme prežívajú všetky čerstvé mamičky na svete, na Petru sa upiera mnoho zvedavých očí. Nehovoriac o tom, že sa pomaly a isto blíži jej návrat do práce, a teda pred kamery a na javisko, kde ju bude vidno ešte viac. Možno aj preto sa mama na plný úväzok rozhodla veci trochu zmeniť a výsledok na seba nenechal dlho čakať. Petra sa aj po dvoch deťoch môže chváliť postavičkou študentky. Ako sa jej to podarilo?

„Schudla som cielene. Vďačím za to jedine tomu, že som začala držať diétu založenú na ketóze. Vyhovuje mi ako jediná, pretože nemusím stáť pri sporáku celé dni a rozmýšľať čo si navarím a či to stihnem. Je to efektívne, je to viditeľné a je to jednoducho rýchle, čo viac si žena môže priať,“ prezradila nám tajomstvo svojej novej štíhlejšej postavy.

Opäť zamilovaná

Nedávno sa však v jej živote objavila iná láska. Taká, na ktorú už stihla pomaly zabudnúť, no je o to silnejšia. Reč je tentoraz o hudbe. Ako nedávno vyšlo najavo, Petra nielen spieva, ale dokonca píše texty a skladá piesne. Spev pred rokmi zavesila na klinec pre zdravotné problémy, ktoré ju v minulosti pripravili o sebavedomie. „Mala som uzlíky na hlasivkách, no podstúpila som operáciu. Fyzicky som po nej bola v poriadku, ale stále som si nebola istá tým, či zvládnem spievať, či to je dosť dobré,“ priznala. Dnes má už tieto problémy za sebou a dôkazom je aj nový klip k piesni Nemám čas, ktorý bude mať EXKLUZÍVNU premiéru už pondelok 21. júna o 11.00 na našej webovej stránke. Nenechajte si ju ujsť ani vy!

Pozrite si tajomný teaser na nový klip Petry Molnárovej, ktorý bude mať premiéru priamo na webe Šarmu už v pondelok!