Tak predsa je to pravda? Pozrite, čo sa prevalilo o expartnerovi Moniky Bagárovej!

Kým Monika Bagárová už svoju novú lásku neskrýva a s podnikateľom Leonarodm Lekajom sa ukazuje na verejnosti, ako tomu bolo na koncerte Dary Rolins, či ukazuje zábery z ich spoločnej dovolenky v Dubaji a na Zanzibare, jej expartner, MMA zápasník Makhmud Muradov vzťah k novej žene akoby nemal v úmysle priznať. "Nemôžem za to, že sa dievčatá chcú zviditeľniť. Že za mnou chodia, fotia sa a chvália sa," povedal redakcii eXtra.cz. No teraz predsa len nenápadne isté signály , a nielen on, ale aj istá známa kráska...

Bagárová a Muradov ako pár mali dosť priaznivcov, ktorým boli sympatickí, a tak nečudo, že aj po rozchode sa o nich zaujímajú. A tak im neuniklo, že v čase, keď sa Monika Bagárová pochválila na sociálnej sieti zábermi z luxusnej dovolenky v Dubaji, fotkou z rovnakého miesta a v približne rovnakom čase sa pochválil aj Muradov. No kým Monika si luxusnú dovolenku užívala so svojou dcérou Rumiou a priateľom Leonardom, Mach sa priamo nepochválil, s kým trávi čas v Dubaji, lenže pozrite, čo teraz vyplávalo na povrch.