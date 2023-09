Soukup konečne prehovoril. To, čo sa šepkalo, je pravda! Priznal, že... A pozrite, ako vyzerá! To je teda zmena!

Zdá sa, že Agáta Hanychová zvláda rozchod so zadlženým mediálnym magnátom Jaromírom Soukupom v rámci možností celkom dobre, napokon, za obdobie od rozvodu s bývalým manželom Jakubom Prachařom ich má za sebou celkom dosť, tak už to má natrénované. Stará sa teda o deti, propaguje na sociálnej sieti svoje spolupráce, veď niečím sa živiť musí. A vrhla sa na aj cvičenie s osobným trénerom. A teraz konečne prehovoril aj Soukup, ale...



Nielen z prvých slov, ale aj z prvých záberov, ktoré Soukup po rozchode s Agátou zverejnil, vidno, že s ním rozchod zamával podstatne viac než s Agátou. "Agáta oznámila rozchod, s Agátou netvoríme pár. S údivom som sledoval, koľko nenávisti okolo mňa je. Ako som bol Agáte neverný, ako skrachujeme. Príde mi to cez čiaru," povedal na úvod Soukup. "Vraj som bol Agáte neverný s Terezou Mátlovou. Nevidel som ju rok a pol. Neviem, čo to má znamenať. Niekto si to vymyslel, aby mi ublížil a aj Agáte. To ma štve," doplnil mediálny magnát, ktorý na záver prekvapil ešte iným vyjadrením, čítajte v pokračovaní článku na nasledujúcej strane.