Od konania prvého ročníka súťaže Slovensko hľadá Superstar uplynuli už takmer dve dekády. Práve počas nej započala svoju hudobnú kariéru speváčka Zdenka Predná, ktorá mala vtedy dvadsať rokov. Brunetka s krátkymi vlasmi z Banskej Štiavnice si vtedy získala sympatie mnohých divákov a skončila na štvrtom mieste.



Za tých necelých dvadsať rokov sa v živote Zdenky Prednej veľa zmenilo. Okrem hudobnej kariéry stihla vyštudovať vysokú školu, vydala sa za muzikanta Oskara Rózsu a porodila dvoch synov, Oskara a Eliáša, pozrite FOTO v GALÉRII. Zdenka sa rozhodla so svojou rodinou žiť v rodnej Banskej Štiavnici, a tak sa aj tak trochu stiahla zo sveta šoubiznisu, no stále dáva o sebe vedieť.



Pred časom si Zdenka urobila výletík do Bratislavy, a v RTVS si zaspomínala na Hity roku 2007, kde sme si s ňou mohli pripomenúť jej stále svieži hit Keď to nejde! A musíme konštatovať, že aj Zdenka je na tom podobne, ako jej pesnička. Pozrite FOTO v GALÉRII, ako sa nahodila! Ani sa nechce veriť, že jej ťahá už na štyridsiatku, stále vyzerá ako to dievčatko so šibalským pohľadom zo SuperStar.



A teraz sa prezentovala singlom ‘LALALALA’, ktorý je titulnou piesňou k filmu Smolu nosíš ty, láska. Zdenka sa objavila aj na premiére filmu, pozrite FOTO v GALÉRII, ako je to seklo.