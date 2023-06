Hoci tu Karel Gott po sebe zanechal dve malé dcéry, ktoré mal s manželkou Ivanou, z predchádzajúcich vzťahov mal aj dve už dospelé... Najstaršia z jeho dcér Dominik, oslavuje už neuveriteľnú päťdesiatku, a pri tej príležitosti si dopriala množstvo dobrého jedla a pitia...

Dominika si za tých päťdesiat rokov prešla kadečím, a veľakrát to neboli šťastné okamihy. Boli chvíle, keď bola celkom na dne, psychicky aj finančne. Z jednej strany za to mohli manželove psychické problémy a z druhej jej prístup k životu. Kým žil jej otec, podporoval ju po každej stránke, a teda aj po tej materiálnej. S jeho odchodom sa to skončilo, lenže Dominika sa akosi nezvláda postarať sama o seba. Predtým mala problémy so závislosťou od alkoholu a liekov, neskôr si zase nevedela nájsť prácu...



Teraz jej síce s manželom svitá na lepšie časy, spolu s Timom rozbiehajú rodinnú firmu. Takto sa totiž môžu dostať k peniazom od štátu, ktoré sú určené na podporu umelcov. "Viete, Timo si ako umelec bez zastúpenia musel všetko hradiť sám. Letenky na vystúpenie, ubytovanie. Takto, keď je angažovaný pod firmou, dostane sa k štátnym príspevkom pre umelcov,“ prezradila nadšená Gottová pre portál blesk.cz. „Nebude to musieť ťahať sám, čo sa doteraz dialo. Sme radi, že sme sa k tomuto kroku odhodlali,“ pochvaľuje si Dominika, ktorá bude v ich spoločnej firme pracovať ako manažérka. A keďže ich s manželom čaká svetlejšia budúcnosť, dopriala si bujaré oslavy svojej päťdesiatky, lenže... Čítajte v pokračovaní článku na nasledujúcej strane.