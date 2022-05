Slovenská kráľovná sociálnych sietí Zuzana Strausz Plačková sa už čoskoro stane mamou. Svoje rastúce tehotenské bruško s radosťou dokumentuje fotografiami, ktoré zdieľa so svojimi fanúšikmi. Tentoraz sa tmavovláska rozhodla však pritvrdiť.

Plačková nikdy nepatrila k hanblivým dievčatám a pri viacerých príležitostiach predviedla svoju nahotu v plnej kráse. Kto by mohol zabudnúť na šteklivé zábery z legendárneho bieleho gauča?! Na svoje telo je poriadne hrdá ja po rokoch. Zjavne o to viac, že ho teraz zdobí tehotenské bruško, ktoré ako ste si isto všimli časom poriadne narástlo. Niet sa čomu čudovať, Zuzana by sa mala stať mamou už v septembri.