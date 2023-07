Hoci má po päťdesiatke, pri mladom manželovi a malom synovi sa Vendula Pizingerová rozhodne nenudí a ani nemá čas starnúť. So svojím o 16 rokov mladším manželom Vendula už roky podniká dobrodružné dovolenky, ktoré poriadne preveria jej kondíciu, a to nielen tú fyzickú, ale aj psychickú. Zvládať takýto adrenalín totiž nie je maličkosť. A keď teraz s nimi takéto dovolenky absolvuje aj ich ani nie trojročný syn Josef, ani nehovoriac...



Vendula však berie svoj život, ako aj fungovanie v ich rodine s nadhľadom a rozhodne sa z toho nerúca, naopak, dokáže zažartovať aj na svoj vlastný účet. "Už skoro 14 dní mi muž hovorí, že si nič nepamätám, tak som si to radšej zapísala do mobilu, aby som si to potom prečítala a vedela... a odložím si to aj sem, aby som nezabudla," napísala so smajlíkmi Vendula k fotke.



"Pravda je, že u nás v rodine mali sklerózu snáď všetci (to už ma potom trápiť nebude, pretože to nebudem vedieť), ale keď dvakrát denne vykladáme a nakladáme auto, tak niekedy naozaj neviem, kam som zase čo dala," posťažovala sa naoko.



"No keby veci v mojom podaní mali stále rovnaké miesto! No nemajú! Hovorím tomu ušľachtilý neporiadok. No jo no. Čo sa dá robiť… Tak aspoň že som našla plavky..." pripísala ešte Vendula k záberu, na ktorom naplno odhalila svoje prednosti. Pánom muselo rovno zabehnúť, Josef musí byť šťastný muž. Keď Venduliní fanúšikovia zbadali tú fotku, s obdivom skonštatovali, že nevedia, kto je mladší, či ona alebo Pepa. Veď pozrite FOTO v GALÉRII.