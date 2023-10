Tak predsa je to pravda! Agáta potvrdila, že s Dopitom tvoria pár. Pozrite FOTO, ako sa zmenil!

Pamätáte si ešte, ako vyzerali Agáta Hanychová a Mirek Dopita v čase, keď boli ako celkom mladí vo vzťahu a narodil sa im syn Kryšpín? Iste, mali o nejakú tú dekádu menej, no aj tak vyzerali úplne inak. Najmä z Mirka je teraz celkom iný človek, veď pozrite FOTO v GALÉRII.



Hoci sa už nejaký ten týždeň šepkalo, že s otcom svojho syna Kryšpína sú opäť spolu, Agáta klasicky zahmlievala, no teraz konečne priznala farbu. A s ňou aj Mirek. Opäť tvoria pár. Tvrdia, že to rozhodne neberú na ľahkú váhu. „Obaja vieme, že je to zodpovednosť… Aby Kryšpín zase neprišiel o otca,“ uviedli s tým, že ich staronová láska nie je neuváženým činom, ale obaja o tom dlho premýšľali.