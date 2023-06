Filmovú dcéru Milky Zimkovej Pavlínu pozná každý, no pozrite tú jej vlastnú. Budete len krútiť hlavou...

Divákom sa vryla do pamäti najmä vďaka filmu Pásla kone na betóne.

Po herečke a spisovateľke Milke Zimkovej zostalo množstvo poviedok a monodrám, no navždy si ju budeme pamätať najmä ako Johanu Ovšenú z tragikomédie Pásla kone na betóne. Kultový film, ktorý sa odohráva v jej rodnom kraji, nakrútil v roku 1982 na základe jej rovnomenného knižného debutu režisér Štefan Uher.



V čase nakrúcania filmu mala Milka len 31 rokov, no vo filme stvárnila slobodnú matku tínedžerky. V skutočnom živote na rozdiel od filmovej hrdinky bola vydatá a mala dve malé deti, syna Ondreja a dcéru Milinu. Hláška z filmu "Nemáš chlopa, nemáš pravdy" zľudovela, no Milka sa s ňou v súkromnom živote nestotožňovala. Aj keď sa jej manželstvo s výtvarníkom Ondrejom Zimkom po devätnástich rokoch rozpadlo, nesťažovala sa, že by jej v živote chýbala láska a muž. "Lásky sa mi dostalo toľko, koľko mi bolo prisúdené," zvykla hovoriť.



Radosť jej robili aj jej dve deti, syn Ondrej (47) aj dcéra Milina (43), ktoré zdedili po rodičoch umelecké gény, sa tiež živia umením. Syn je sochár a dcéra výtvarníčka. Milina jej napríklad ilustrovala knihu Nerieš to. No dcéra po Milke zdedila nielen umelecké gény, ale aj podobu.