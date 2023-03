Český spevák Bohuš Matuš sa rozhodol vziať si svoju o 30 rokov mladšiu partnerku Luciu za manželku presne na jej osemnáste narodeniny. Keď sa pred pár rokmi dal dokopy s vtedy ledva 15-ročnou tínedžerkou, bol z toho priam škandál. Darmo Bohuš vysvetľoval, že vyspelo vyzerajúca Lucinka mu svoj skutočný vek zatajila. Mnohí takýto vzťah považovali prinajmenšom za nevhodný a Bohuša za „úchyla“. No ich vzťah zatiaľ vydržal, z Bohuša je teraz už šťastný otec dcérky Natálky, a aj ženáč.



Bohuš je zo svojej manželky nadšený, vychvaľuje ju, že je skvelá matka, no páči sa mu aj ako žena, a ani nečudo. Lucie nedávno podstúpila plastiku nosa, mala problémy s dýchaním, keďže na škole mala úraz po údere medicinbalom. Lucii úprava nosa zmenila tvár, Bohuš je však z tej zmeny očarený. Podľa neho teraz po plastike nosa vyzerá jeho Lucie celkom ako dievčatko.



Keďže má Bohuš doma takúto mladú ženu, chce popri nej dobre vyzerať aj on. So svojím súčasným vzhľadom nie je spokojný, preto sa tiež rozhodol absolvovať zákrok na plastickej chirurgii, od ktorého si sľubuje, že by mu mohol ubrať aj desať rokov. Pozrite FOTO v GALÉRII, čo Bohušovi prekáža na jeho zjave a čo by mu mal upraviť plastický chirurg.