Herečka Jana Nagyová sa po rokoch vrátila k filmárskej práci a užíva si to, rovnako ako jej fanúšikovia, ktorí sa tešia, že ich dávna princezná Arabela sa opäť objavila pred kamerami. Už menšiu radosť z Janinho návratu do práce má jej manžel, ktorému jednoducho Jana vtedy chýba, hoci na niektoré nakrúcania ide s ňou aj on, ako priznala herečka.



Kvôli nakrúcaniu Jana musela zmeniť aj imidž, najmä účes a farbu vlasov. Jana bola celé roky nežná blondínka, teraz vyzerá celkom inak, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Fanúšičky sú však z tej zmeny nadšené, tvrdia, že herečka výrazne omladla.



Jana však svoj vek a starnutie berie s pokorou a na komplimenty reagovala so skromnosťou jej vlastnou: „Robím a zachraňujem, čo sa dá. Starnutie nie je choroba, je to prirodzený proces. A my sme uprostred tohto procesu a snažíme sa o dôstojný postoj k veku, k životu a politickej situácii, ktorá mi denne pridáva šedivé vlasy.“