Dcéra Marty Jandovej má už 10 rokov. Vždy bola krásna ako bábika, no pozrite, ako sa zmenila.

Speváčka Marta Jandová patrí k tým celebritám, ktoré svojho potomka na sociálnej sieti nechcú ukazovať, a má na to aj dôvod. Zažila totiž nepríjemnú situáciu, keď ju niekto odfotil na ulici spolu s dcérou, fotky sa potom objavili na internete a niekto tam napísal nelichotivý komentár, že Marta má mongoloidné dieťa.



Marte bolo z toho smutno, ale ešte viac sa obávala toho, ako by sa cítila jej dcéra, keby si niečo také o sebe prečítala. Detská duša je predsa len krehká. Preto svoju Marušku proste neukazuje, a ak, tak len pri naozaj výnimočných príležitostiach. Jednou z nich sú práve teraz desiate narodeniny jej jedinej dcérky, a Marta na sociálnej sieti k fotke s Maruškou napísala aj krásne vyznanie.



„Moje milované dievčatko dnes oslavuje 10. narodeniny. Od rána pozerám fotky, ako sa nám narodila, ako rástla, ako sa učila chodiť a hovoriť, prvé kroky do škôlky, potom do školy. A plačem. Dnes sa končí prvá dekáda jej života. A druhá sa začína. Kiež by tých dekád bolo mnoho. A všetky v zdraví, v radosti, v mieri a obklopená ľuďmi, ktorí ju budú mať naozaj radi. Maruška - si naše NAJVIAC,“ napísala Marta k záberu s dcérkou, pozrite FOTO v GALÉRII, na ktorom jej Maruška vyzerá ako bábika.



Samozrejme, jej Maruška už nie je žiadne bábätko, rastie z nej krásna mladá slečna, ktorá sa od bábätkovských čias poriadne zmenila. Kým v rannom detstve bola Maruška kučeravá blondínka, teraz vyzerá celkom inak, pozrite FOTO v GALÉRII, a keď uvidíte tie jej dlhé vlasy... Nádhera!