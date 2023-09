Všetci, ktorí herečku a speváčku Luciu Vondráčkovú poznajú ako cudnú až hanblivú ženu, sa museli prizerať s otvorenými ústami. Krehká blondínka sa predviedla tak, ako ešte nikdy doteraz. Lucie Vondráčková sa poriadne odviazala pri sexe pred ľuďmi, pozrite FOTO v GALÉRII. Našťastie, len počas divadelného predstavenia Hračička, ktorému sa v hľadisku prizeral aj jej mladý priateľ Zdeněk Polívka.



Lucie Vondráčková prijala rolu v hre Hračička na doskách Divadla Radka Brzobohatého. Je to psychothriller o žene, ktorá si pustí do uzavretého priestoru cudzieho muža, toho stvárnil mladý český herec Jan Fanta. „Honza hrá psychopata a ja hrám slečnu, ktorá si ho pozve do bytu. A potom musí vymyslieť, ako sa ho zbaví,“ prezradila Lucie Vondráčková časť deja.



Hoci v hre trpí postava, ktorú stvárňuje Lucie Vondráčková, na skúškach si svoje odtrpel práve Honza Fanta. „Lucka na mňa vytiahla nôž, avšak omylom nie ten divadelný, ktorým by ma nezranila, ale skutočný, kuchynský,“ prezradil Fanta. „Crčala zo mňa krv, ale zase také vážne to nebolo,“ prezradil mladý herec.