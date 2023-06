Doma miluje svoje pohodlie, no keď sa objaví na verejnosti, svojím zjavom vždy púta pozornosť. Lucie Bílá je povestná čiernymi outfitmi, aj sama priznáva, že vždy mala šatník úplne celý čierny. Na koncertoch s Arakainom bol vždy v čiernej, v kostoloch zase v dlhých šatách. Teraz však u nej došlo k zásadnej zmene.



Lucie priznáva, že teraz žije jedno zo svojich najšťastnejších období, a to sa premietlo aj do jej vizáže. Samozrejme, môže za to vzťah s jej partnerom Radkom Filipim. Lucie má konečne po boku muža, s ktorým si rozumie a o ktorého sa môže oprieť. A keďže má Lucie teraz krásne obdobie, odrazilo sa to aj na jej oblečení, pozrite FOTO v GALÉRII, čomu teraz dáva speváčka prednosť. No za zmenou jej vizáže nie je len uspokojivý vzťah s partnerom, ale stojí za tým aj niekto iný. Budete len pozerať, kto je to, čítajte v pokračovaní článku na ďalšej strane.