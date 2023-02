Hoci Jiřina Bohdalová oslávila už 91. narodeniny, jej vek si akosi nikto nechce pripustiť, no sama herečka najlepšie vie, čo to obnáša. A najmä teraz, keď sa jej za uplynulý rok dosť výrazne zhoršilo zdravie. V novembri ju potrápila silná chrípka a potom, ako zistil týždenník Sedmička, mala herečka menšiu autonehodu, keď svojím vozidlom narazila do stĺpika a pri tom si poranila chrbát do takej miery, že ju museli hospitalizovať v nemocnici.

„Lekári mi odporučili venovať zvyšok tohtoročnej sezóny dôkladnej rekonvalescencii,“ oznámila Blesku herečka. A tak všetci očakávali, že je koniec jej účinkovaniu a herečka sa už nikde neobjaví. Napríklad v Českej televízii to spôsobilo paniku, keďže Jiřina tam nakrúca pravidelnú reláciu Hobby našej doby, na ktorú má zmluvu do konca júna. V televízii si už všetci lámali hlavu, čo si počnú, a ako situáciu vyriešia. Lenže Jiřina Bohdalová ukázala svoju pravú tvár, a síce že je rodená bojovníčka, ktorá sa len tak nevzdáva, a keď sa aspoň trošku dá, snaží sa svoje záväzky splniť.

Bohdalová si nateraz dala pauzu od účinkovania v divadle, ale na prekvapenie všetkých na nakrúcanie populárnej televíznej hobby relácie do Českej televízie na Kavčích horách prišla. Síce počas nakrúcania takmer stále sedela, ale inak svoju prácu odviedla tak, ako bolo treba a nakrútila ďalšie tri pokračovania, veď pozrite aktuálne FOTO Jiřiny Bohdalovej v GALÉRII. Jiřina, ktorá túto reláciu nakrúca už 13 rokov, tak určite potešila nielen vedenie televízie, ale najmä jej početných priaznivcov a fanúšikov.